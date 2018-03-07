Матч Россия - Чехия может пройти в Ростове



Игра между Россией и Чехией может состояться на «Ростов Арене». Об этом 9 марта сообщило издание Sport24.



По информации портала, организаторы выбирают между стадионом «Фишт» в Сочи и «Ростов Ареной». Товарищеский матч между Россией и Чехией запланирована на 10 сентября 2018 года.



Отметим, что летом этого года на новом донском стадионе пройдут встречи между Бразилией и Швейцарией, Уругваем и Саудовской Аравией. Также в Ростов приедут футболисты Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.