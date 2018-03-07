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Матч Россия - Чехия может пройти в Ростове

Матч Россия - Чехия может пройти в Ростове
Игра между Россией и Чехией может состояться на «Ростов Арене». Об этом 9 марта сообщило издание Sport24.

По информации портала, организаторы выбирают между стадионом «Фишт» в Сочи и «Ростов Ареной». Товарищеский матч между Россией и Чехией запланирована на 10 сентября 2018 года.

Отметим, что летом этого года на новом донском стадионе пройдут встречи между Бразилией и Швейцарией, Уругваем и Саудовской Аравией. Также в Ростов приедут футболисты Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

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