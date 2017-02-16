Матч ГК «Ростов-Дон» - «Университет» не состоится из-за массового заболевания игроков команды соперника





Матч между ГК «Ростов-Дон» и ижевским «Университетом» не состоится, сообщили в донском клубе. Игра отменена из-за массового заболевания игроком команды-соперника. Сразу 11 спортсменок «Университета» заболели гриппом.

- В этой ситуации сторонами было принято решение игру отменить, - сообщили в пресс-службе ГК «Ростов-Дон». - Нашей команде будет присуждена техническая победа со счетом 10:0.



На площадке, где должна была состояться игра, ростовчанки решили провести тренировку. К полуторачасовому занятию присоединились и четыре игрока ижевского коллектива.