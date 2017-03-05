Авторизация

Регистрация
  • USD 58.26
  • EUR 61.71
  • Погода в г. +2
Новости

Спорт

0

Матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» будет судить немецкий арбитр

Матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» будет судить немецкий арбитр

Матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» будет судить немецкий арбитр Феликс Цвайер. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

Отметим, что Цвайер уже был арбитром в матче с участием ФК «Ростов». Встреча с турецким «Трабзонспором» в квалификации Лиги Европы состоялась в августе 2014 года на стадионе «Олимп-2» и закончилась ничьей 0:0.

Остальные участники бригады арбитров тоже немцы. За воротами будут находится Патрик Иттрих и Марко Фриц, на бровках- Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Четвертым рефери назначен Ян Зайдель.

Напомним, что первый матч за выход в четвертьфинал Лиги Европы между ФК «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта на стадионе «Олимп-2». Начало в 21:00.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!