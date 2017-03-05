Матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» будет судить немецкий арбитр





Матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» будет судить немецкий арбитр Феликс Цвайер. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.



Отметим, что Цвайер уже был арбитром в матче с участием ФК «Ростов». Встреча с турецким «Трабзонспором» в квалификации Лиги Европы состоялась в августе 2014 года на стадионе «Олимп-2» и закончилась ничьей 0:0.



Остальные участники бригады арбитров тоже немцы. За воротами будут находится Патрик Иттрих и Марко Фриц, на бровках- Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Четвертым рефери назначен Ян Зайдель.



Напомним, что первый матч за выход в четвертьфинал Лиги Европы между ФК «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта на стадионе «Олимп-2». Начало в 21:00.