«Манчестер Юнайтед» забил гол в ворота ФК «Ростов»





«Манчестер Юнайтед» забил гол в ворота «Ростова». На 35 минуте первого тайма Ибрагимович выдал пас на полузащитника англичан Генриха Мхитаряна, который пробил в дальний угол. Гости открыли счёт – 0:1.



В первом тайме два игрока донского клуба получили жёлтые карточки. На 25-йминуте «горчичник» получил Гацкан. В центре поля он ударил по ногам и снёс Ибрагимовича. Теперь Гацкан пропустит игру в Манчестере. На 44-й минуте жёлтой карточкой отметился Бухаров. Александр грубо ударил по ноге Маркоса Рохо.



Не обошлось без жёлтой карточки и у команды-соперника. Мхитарян на 22-й минуте в борьбе локтем попадает в голову Фёдору Кудряшову. Из-за травмы футболист покинул поле.



Таким образом, на перерыв команды уходят со сётом 0:1 в пользу гостей.



Напомним, встреча проходит в Ростове на стадионе «Олимп-2». Букмекеры оценили шансы на победу «Ростова» в 17 %.