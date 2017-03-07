Авторизация

Регистрация
  • USD 58.83
  • EUR 61.99
  • Погода в г. +2
Новости

Спорт

0

«Манчестер Юнайтед» забил гол в ворота ФК «Ростов»

«Манчестер Юнайтед» забил гол в ворота ФК «Ростов»

«Манчестер Юнайтед» забил гол в ворота «Ростова». На 35 минуте первого тайма Ибрагимович выдал пас на полузащитника англичан Генриха Мхитаряна, который пробил в дальний угол. Гости открыли счёт – 0:1.

В первом тайме два игрока донского клуба получили жёлтые карточки. На 25-йминуте «горчичник» получил Гацкан. В центре поля он ударил по ногам и снёс Ибрагимовича. Теперь Гацкан пропустит игру в Манчестере. На 44-й минуте жёлтой карточкой отметился Бухаров. Александр грубо ударил по ноге Маркоса Рохо.

Не обошлось без жёлтой карточки и у команды-соперника. Мхитарян на 22-й минуте в борьбе локтем попадает в голову Фёдору Кудряшову. Из-за травмы футболист покинул поле.

Таким образом, на перерыв команды уходят со сётом 0:1 в пользу гостей.

Напомним, встреча проходит в Ростове на стадионе «Олимп-2». Букмекеры оценили шансы на победу «Ростова» в 17 %.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!