«Манчестер Юнайтед» провел тренировку на стадионе «Олимп-2»: видео





«Манчестер Юнайтед» провел тренировку на стадионе «Олимп-2». Разминка прошла днём 8 марта. Перед её началом во время пресс-конференции наставник англичан Жозе Моуриньо раскритиковал поле ростовского стадиона. Он отметил, что место, где предстоит играть легендарной команде, нельзя даже назвать «полем».



Напомним, в Ростов футболисты английского клуба прибыли вечером 7 марта. Игроки разместились в гостинице в центре города.



Исторический матч между ФК «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в 21.00.



