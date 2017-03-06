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«Манчестер Юнайтед» провел тренировку на стадионе «Олимп-2»: видео

«Манчестер Юнайтед» провел тренировку на стадионе «Олимп-2»: видео

«Манчестер Юнайтед» провел тренировку на стадионе «Олимп-2». Разминка прошла днём 8 марта. Перед её началом во время пресс-конференции наставник англичан Жозе Моуриньо раскритиковал поле ростовского стадиона. Он отметил, что место, где предстоит играть легендарной команде, нельзя даже назвать «полем».

Напомним, в Ростов футболисты английского клуба прибыли вечером 7 марта. Игроки разместились в гостинице в центре города.

Исторический матч между ФК «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в 21.00.

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