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Лучшим игроком матча «Ростов» - «Уфа» признали Аяза Гулиева

Лучшим игроком матча «Ростов» - «Уфа» признали Аяза Гулиева
Лучшим игроком матча ФК «Ростов» - «Уфа» признали Аяза Гулиева. Матч 8-го тура чемпионата мира завершился ничьей.

В первом тайме Гулиеву удалось создать опасный момент возле ворот «Уфы». В своем фирменном стиле он пробил со штрафной, однако противников спасла штанга. При этом футболисту все равно поставили самую высокую оценку – 4,35.

Известно, что Гулиев дебютировал в клубе «Спартак». За «Ростов» он начал играть в этом году. Раньше игрок выступал за «Анжи».

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