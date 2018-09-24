Лучшим игроком матча «Ростов» - «Уфа» признали Аяза Гулиева



Лучшим игроком матча ФК «Ростов» - «Уфа» признали Аяза Гулиева. Матч 8-го тура чемпионата мира завершился ничьей.



В первом тайме Гулиеву удалось создать опасный момент возле ворот «Уфы». В своем фирменном стиле он пробил со штрафной, однако противников спасла штанга. При этом футболисту все равно поставили самую высокую оценку – 4,35.



Известно, что Гулиев дебютировал в клубе «Спартак». За «Ростов» он начал играть в этом году. Раньше игрок выступал за «Анжи».