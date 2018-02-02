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Константин Дзюба ушел с поста исполнительного директора ФК «Ростов»

Константин Дзюба ушел с поста исполнительного директора ФК «Ростов»
Константин Дзюба ушел с поста исполнительного директора ФК «Ростов». По предварительным данным, один из руководителей «желто-синих» ушел из клуба по собственному желанию. Сам Дзюба подтвердил эту информацию, отметив, что пока комментариев по этому поводу не дает.

Стоит отметить, что Константин Дзюба начал работать в «Ростове» в декабре 2015 года по приглашению главного тренера ростовчан Курбана Бердыева и стал последним человеком из его команды, покинувшим донскую столицу.

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