Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Капитана ФК «Ростов» наградили орденом «Трудовая слава»

Капитана ФК «Ростов» наградили орденом «Трудовая слава»
Капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан получил государственную награду Республики Молдова. Об этом 7 декабря сообщил официальный твиттер ФК.

Президент Республики Молдова Игорь Додон 7 декабря подписал соответствующий указ о награждении хавбека Александра Гацкана орденом «Трудовая слава».

34-летний полузащитник донского футбольного клуба родился и начал свою карьеру в Кишиневе. В 2006 году он перешел играть за казанский клуб «Рубин». В 2008 году подписал договор с донским клубом и уже в августе стал его полноправным участником.

В 2015 году он стал капитаном команды, в в ноябре 2018-го игра с «Зенитом» за «желто-синих».для Гацкана стала 300-й.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.