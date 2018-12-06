Капитана ФК «Ростов» наградили орденом «Трудовая слава»



Капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан получил государственную награду Республики Молдова. Об этом 7 декабря сообщил официальный твиттер ФК.



Президент Республики Молдова Игорь Додон 7 декабря подписал соответствующий указ о награждении хавбека Александра Гацкана орденом «Трудовая слава».



34-летний полузащитник донского футбольного клуба родился и начал свою карьеру в Кишиневе. В 2006 году он перешел играть за казанский клуб «Рубин». В 2008 году подписал договор с донским клубом и уже в августе стал его полноправным участником.



В 2015 году он стал капитаном команды, в в ноябре 2018-го игра с «Зенитом» за «желто-синих».для Гацкана стала 300-й.