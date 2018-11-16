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Капитан «Ростова» сообщил о завершении карьеры в сборной Молдавии

Капитан «Ростова» сообщил о завершении карьеры в сборной Молдавии
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан сообщил о завершении карьеры в сборной Молдавии. Об этом спортсмен написал у себя на странице в Фейсбуке.

Гацкан поблагодарил всех, кто на протяжении долгих лет был вместе с ним и отметил, что этот момент должен был когда-то наступить.

Отметим, Александр Гацкан выступал за национальную сборную с 2005 года. За 13 лет он успел принять участие более чем в 50 матчах за сборную Молдавии.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник сыграл 13 матчей. Во время игр он не отметился результативными действиями.

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