Капитан молодежной сборной России Милана Таженова вошла в состав ГК «Ростов-Дон»



Спортсменка из Астрахани Милана Таженова вошла в состав донского гандбольного клуба «Ростов-Дон». Об этом сообщила пресс-служба команды.



Девушка родилась в Астрахани. В 2014 году она дебютировала за «Астраханочку».

- Милана выступала за юниорскую сборную России, в данный момент – игрок молодежной и первой сборной, - сообщили в клубе. – Является капитаном молодежной сборной России.



В 2016 году Милана Таженова стала чемпионкой мира среди юниоров. В том же году она завоевала звание чемпионки России и чемпионки России среди дублирующих команд Суперлиги. В 2017 году была участницей группового этапа Лиги чемпионов.