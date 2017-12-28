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Капитан ФК «Ростов» Александр Гацкан выступил с новогодним обращением к болельщикам

Капитан ФК «Ростов» Александр Гацкан выступил с новогодним обращением к болельщикам
Капитан ФК «Ростов» Александр Гацкан выступил с новогодним обращением к болельщикам. Полузащитник поблагодарил фантов «желто-синих» и пообещал новых побед в наступающем году.

Капитан команды отметил, что, несмотря на успехи и неудачи, год получился для клуба плодотворным. «Желто-синие» старались показать свой максимум и каждый раз чувствовали поддержку своих болельщиков.

- Даже в далеком Манчестере и Хабаровске ребята слышали ваши слова поддержки, - поделился Александр Гацкан.

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