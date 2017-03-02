Известного донского футболиста Осинова назначили советником гендиректора ФК «Ростов»





Известного донского футболиста Михаила Осинова назначили советником гендиректора ФК «Ростов» . Об этом стало известно 2 марта. Таким образом, бывший капитан «желто-синих» снова вернулся в родной клуб.



Михаил Святославович родился 8 октября 1975 года. Он играл за команды «Горняк», «Уралец», ««Урал», Уралмаш», «Маккаби» (Тель-Авив), «Ротор», «Ростов», «Митос». За донской клуб он играл с 2001 по 2009 год, и почти шесть лет был его капитаном.



Осинов - рекордсмен по количеству официальных матчей в российской истории (259 игр во всех турнирах), а также автор самого быстрого гола в истории футбола.



Михаил закончил карьеру футболиста в 2013 году.