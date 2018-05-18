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Из ГК «Ростов-Дон» ушли главный тренер и три игрока

Из ГК «Ростов-Дон» ушли главный тренер и три игрока
Главный тренер и три игрока покинули гандбольный клуб «Ростов-Дон». Об это объявили во время торжественной церемонии, посвященной окончанию сезона, 20 мая.

Как рассказали в пресс-службе «желто-черных», команду покидают Кабрал Барбоса, Ольга Башкирова и Сираба Дембеле. Прощается с «Ростов-Доном» и главный тренер - Фредерик Бужан. Следующий сезон он начнет в качестве наставника французского клуба «Нант». 

Однако состав команды обновят Полина Кузнецова, ранее выступавшая за македонский «Вардар», и датчанка Лоис Аббинг.

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