Игрок «Ростова» Владимир Гранат выбыл до конца сезона – у спортсмена перелом ключицы
В матче против «Манчестер Юнайтед» защитник «Ростова» Владимир Гранат получил тяжелую травму – перелом ключицы.
- Основной игрок обороны желто-синих в первом тайме матча 1/8 финала Лиги Европы с «МЮ» в столкновении с Генрихом Мхитаряном получил перелом ключицы со смещением, – сообщил главный тренер «Ростова» Иван Данильянц на послематчевой пресс-конференции.
Футболист не смог продолжить матч и был заменен. Напомним, «Ростов» сыграл вничью 1:1.