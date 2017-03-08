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Игрок «Ростова» Владимир Гранат выбыл до конца сезона – у спортсмена перелом ключицы

Игрок «Ростова» Владимир Гранат выбыл до конца сезона – у спортсмена перелом ключицы

В матче против «Манчестер Юнайтед» защитник «Ростова» Владимир Гранат получил тяжелую травму – перелом ключицы.
- Основной игрок обороны желто-синих в первом тайме матча 1/8 финала Лиги Европы с «МЮ» в столкновении с Генрихом Мхитаряном получил перелом ключицы со смещением, – сообщил главный тренер «Ростова» Иван Данильянц на послематчевой пресс-конференции.

Футболист не смог продолжить матч и был заменен. Напомним, «Ростов» сыграл вничью 1:1.

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