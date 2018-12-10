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Игрок «Ростова» Артем Щадин перенес операцию на руке

Игрок «Ростова» Артем Щадин перенес операцию на руке
Игрок «Ростова» Артем Щадин перенес операцию на руке. Об этом рассказали в пресс-службе «желто-синих».

26-летнего игрока оперировали в Ярославле. По словам представителей клуба, восстановление защитника займет непродолжительный срок.

В последний раз перед операцией Артем Щадин проводил матч за «желто-синих» 5 декабря против «Краснодара». Результативными действиями футболист не отметился.

Кроме защитника, операцию перенес также игрок центральной линии «молодежки» «Ростова» Михаил Осинов. Полузащитнику сделали ринопластику носовой перегородки. В строй футболист вернется к началу сборов донского клуба.

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