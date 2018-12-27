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Игрок ФК «Ростов» Аяз Гулиев может перейти в другую команду

Игрок ФК «Ростов» Аяз Гулиев может перейти в другую команду
Игрок футбольного клуба «Ростов» Аяз Гулиев может перейти в другую команду. Информация об этом появилась твиттер-аккаунте «Sport inside».

Сообщается, что Гулиев перейдет в московский «Спартак». Полузащитник является воспитанником этого клуба, однако в июне подписал контракт на четыре года с «Ростовом». Сейчас же его хотят вернуть в команду за 60 миллионов рублей. Отмечается, что красно-белые собираются рассказать об этом в ближайшее время.

Полузащитник Аяз Гулиев начал играть за донской клуб в январе. Спустя пять месяцев он подписал с «Ростовом» контракт на четыре года.

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