Игрок ФК «Ростов» Аяз Гулиев может перейти в другую команду



Игрок футбольного клуба «Ростов» Аяз Гулиев может перейти в другую команду. Информация об этом появилась твиттер-аккаунте «Sport inside».



Сообщается, что Гулиев перейдет в московский «Спартак». Полузащитник является воспитанником этого клуба, однако в июне подписал контракт на четыре года с «Ростовом». Сейчас же его хотят вернуть в команду за 60 миллионов рублей. Отмечается, что красно-белые собираются рассказать об этом в ближайшее время.



Полузащитник Аяз Гулиев начал играть за донской клуб в январе. Спустя пять месяцев он подписал с «Ростовом» контракт на четыре года.

