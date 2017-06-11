Игорь Гамула покинул пост старшего тренера молодежной команды «Ростова»





Старший тренер молодёжной сборной «Ростова» Игорь Гамула покинул свой пост. Об этом в ФК «Ростов» сообщили 14 июня.



По информации Чемпионат-Ростов, причиной отставки стало недовольства руководства клуба выступлением команды.

«Наверное, наше выступление в прошедшем сезоне не удовлетворило руководство «Ростова». Видимо, это и послужило основанием для отставки, - прокомментировал Игорь Гамула изданию. - У меня нет никаких обид, есть только благодарность ко всем работникам. Насчёт своего будущего ещё ничего не знаю, меня ведь только уволили. Но не хочу оставаться без дела».



В сезоне-2016/17 российского молодёжного первенства «Ростов» занял 12-е место, одержав всего 8 побед в 30 матчах и набрав 30 очков.

Игорь Гамула работал в «Ростове» с 2011 года. В 2014 году 57-летний специалист некоторое время возглавлял первую команду ростовчан.



В ФК «Ростов» отметили, что новый тренер молодежного состава будет назначен в ближайшее время. Между тем, основным претендентом на пост нового тренера молодёжной сборной называют Александра Маслова, который на прошлой неделе получил лицензию Pro.



25 июня молодежная команда отправится на сбор в Абрау-Дюрсо.



Фото: ФК «Ростов»