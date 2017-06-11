Авторизация

Регистрация
  • USD 57.03
  • EUR 63.95
Новости

Спорт

0

Игорь Гамула покинул пост старшего тренера молодежной команды «Ростова»

Игорь Гамула покинул пост старшего тренера молодежной команды «Ростова»

Старший тренер молодёжной сборной «Ростова» Игорь Гамула покинул свой пост. Об этом в ФК «Ростов» сообщили 14 июня.

По информации Чемпионат-Ростов, причиной отставки стало недовольства руководства клуба выступлением команды.
«Наверное, наше выступление в прошедшем сезоне не удовлетворило руководство «Ростова». Видимо, это и послужило основанием для отставки, - прокомментировал Игорь Гамула изданию. - У меня нет никаких обид, есть только благодарность ко всем работникам. Насчёт своего будущего ещё ничего не знаю, меня ведь только уволили. Но не хочу оставаться без дела».

В сезоне-2016/17 российского молодёжного первенства «Ростов» занял 12-е место, одержав всего 8 побед в 30 матчах и набрав 30 очков.
Игорь Гамула работал в «Ростове» с 2011 года. В 2014 году 57-летний специалист некоторое время возглавлял первую команду ростовчан.

В ФК «Ростов» отметили, что новый тренер молодежного состава будет назначен в ближайшее время. Между тем, основным претендентом на пост нового тренера молодёжной сборной называют Александра Маслова, который на прошлой неделе получил лицензию Pro.

25 июня молодежная команда отправится на сбор в Абрау-Дюрсо.

Фото: ФК «Ростов»

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.