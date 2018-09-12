ХК «Ростов» заявил 28 игроков на новый сезон



ХК «Ростов» заявил 28 игроков на новый сезон. Состав ростовчан значительно изменился по сравнению с розыгрышем ВХЛ 2017/2018.



Во время трансферного окна к «кондорам» присоединился опытный хоккеист Павел Медведев. 29-летний нападающий перешел из «Мордовии».



Кроме того, состав ростовчан пополнили молодые хоккеисты - 21-летние защитники Эрик Хасанов и Алексей Царев, 22-летний нападающий Павел Щербаков и другие.



Однако ХК «Ростов» покинул лидер команды Владислав Туник. 29-летний нападающий перешел в «Темиртау» из Казахстана. Также контракты с другими клубами подписали ведущие игроки ростовчан - защитник Алексей Савинов и вратарь Константин Орешкин. Об этом рассказали в пресс-службе ХК «Ростов».



Напомним, первый матч сезона 2018/2019 «кондоры» проведут в Чебоксарах. 14 сентября одноименный клуб будет противостоять ростовским хоккеистам.



Состав ХК «Ростов» на сезон 2018/2019.

Вратари: Сергей Горелов, Максим Кукурудза, Дмитрий Кропова.

Защитники: Максим Блинов, Никита Глотов, Роман Исрафилов, Иван Комаров, Иван Меркулов, Эрик Хасанов, Алексей Царёв, Евгений Шевчук, Артём Шулёв, Илья Шуркалов.

Нападающие: Александр Гиберт, Александр Дударов, Александр Коробов, Егор Кулаков, Робертас Кучинскас, Андрей Леонов, Максим Леонов, Андрей Мартынов, Павел Медведев, Василий Мякинин, Роман Опалев, Алексей Прохоров, Никита Рогов, Кирилл Угаров, Павел Щербаков.