ХК «Ростов» вышел в полуфинал Кубка Федерации



Донские хоккеисты обыграли на выезде барнаульский «Алтай» - 3:1 - и вышли в полуфинал плей-офф ВХЛ-Б.



Четвертый матч стал последним в этой серии до трех побед. Подопечные Григория Пантелеева прошли восьмую команду турнира и теперь готовятся к полуфиналу. Все решило большинство в середине третьего периода.



Первый отрезок игры прошел под диктовку команды гостей. «Красно-белые» обязаны были забивать несколько голов, но хозяевам до поры до времени везло. В результате ХК «Ростов» вдвое перебросал соперника, но забить так и не сумел. «Алтай» же иногда атаковал, а однажды получилось очень даже остро. В этот момент удача была уже на стороне действующего чемпиона - Алексей Василевский не смог использовать выход один на один с Егором Оселедцем.



В самом начале второй двадцатиминутки счет все же был открыт. В ходе одной атаки «кондоры» трижды бросали по воротам Кирилла Волохина. Если с бросками Максима Блинова и Алексея Прохорова вратарь хозяев справился, то Андрей Мартынов добивал уже почти в пустые ворота – 0:1. «Красно-белые» развить успех не смогли, а вот «Алтай» ухитрился забить, что ему не удавалось больше четырех периодов. Илья Дмитриев выполнил бросок с правого пятака, и каучуковый диск нашел брешь в обороне южан – 1:1. После этого «Алтай» воспрянул духом и выдал хороший отрезок игры, но гости выстояли.



В третьем периоде игра шла относительно равная. В решающий момент при игре 4 на 3 ХК «Ростов» сумел вновь выйти вперед (Алексей Алтухов с передачи Владислава Туника), а через минуту и добил противника шайбой Максима Блинова – 1:3. Итог – трудная, но логичная победа «красно-белых». С таким же счетом ХК «Ростов» выиграл и всю четвертьфинальную серию.



В полуфинале «кондоры» сразятся с лучшим в паре «Чебоксары» - «Челны», где счет в серии в данный момент равный – 2:2. Ранее ХК «Тамбов» обыграл со счетом 3:0 в серии курганский «Юниор» и вышел на саранскую «Мордовию», которая легко прошла (3:0) саратовский «Кристалл».



Первые матчи полуфинала Кубка Федерации намечены на 24 и 25 марта. Серия начинается в Ростове-на-Дону.