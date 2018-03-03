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ХК «Ростов» вышел перед плей-офф на первое место в ВХЛ-Б

ХК «Ростов» вышел перед плей-офф на первое место в ВХЛ-Б
Ростовские хоккеисты в последнем матче первой части турнира на выезде одолели барнаульский «Алтай» - 4:0 - и поднялись на первое место.
В случае выигрыша подопечные Григория Пантелеева сдвинули бы с первой строчки саранскую «Мордовию». Так и произошло.
Первая двадцатиминутка прошла в равной борьбе. Барнаульцы даже временами играли с некоторым преимуществом. Это вылилось в их статистическое превосходство по выигранным вбрасываниям (16:7), броскам (13:9), броскам в створ (8:6). Но голов пока не было.
Во втором периоде ХК «Ростов» грамотно распорядился своими шансами в большинстве. Сначала счет отрыл Григорий Аксютов. Игровой снаряд после его подставления клюшки нашел лазейку между плечом вратаря и штангой – 0:1. Через две минуты гости развили успех. В этот раз гол забил Алексей Алтухов – 0:2.
Третий отрезок игры прошел достаточно ровно. «Алтай» старался забить гол престижа, а ХК «Ростов» ждал шанса в контратаках. Под занавес встречи Савва Селезнев и Егор Кулаков забили по голу, и счет вырос до 0:4. Итог – уверенная победа ростовчан. Голкипер «красно-белых» Егор Оселедец отыграл седьмой матч в сезоне на ноль (так называемый «сухарь»), и это позволило ему официально стать самым эффективным вратарем турнира: процент отраженных бросков – 92,04%, наивысший в лиге. Нападающий Владислав Туник стал лучшим снайпером регулярного чемпионата – 21 заброшенная шайба.
Набранные три очка позволили «красно-белым» выйти на первое место. Теперь все серии плей-офф ХК «Ростов» будет начинать на своем льду. Третий сезон подряд «кондоры» выигрывают регулярный чемпионат.
В четвертьфинальной серии до трех побед южане встретятся с этим же барнаульским «Алтаем». 10 и 11 марта коллективы сыграют в Ростове-на-Дону.
В других парах «Мордовия» (Саранск) сыграет с «Кристаллом» (Саратов), ХК «Тамбов» встретится с «Юниором» (Курган), а ХК «Чебоксары» сразятся с ХК «Челны» (Набережные Челны).

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