ХК «Ростов» вышел на второе место в ВХЛ-Б



Дончане на своем льду разгромили саратовский «Кристалл» - 5:0 - и поднялись с третьей строчки турнирной таблицы на вторую.



В первой игре на льду кипела настоящая борьба с почти равными шансами на успех. Тогда ХК «Ростов» взял верх с перевесом всего в одну шайбу. Но во втором матче «красно-белые» разгромили соперника без видимых проблем, борьбы зрители так и не увидели.



«Кондоры» с самого старта прижали волжан к воротам. «Кристалл» почти не переходил среднюю зону. Дончане же принялись со всех дистанций «расстреливать» Сергея Павлова. Какое-то время саратовский вратарь держался, но на 5-й минуте счет все-таки был открыт. Александр Дударов броском со средней дистанции положил начало – 1:0. Далее саратовчане собрались и выдали неплохой отрезок, однако на 17-й минуте Алексей Прохоров забил второй гол команды хозяев – 2:0.



Во второй двадцатиминутке на льду продолжали доминировать дончане. Владислав Туник довел счет до 3:0 на 28-й минуте (в большинстве). Тренерский штаб саратовского коллектива делает вратарскую рокировку, но и Денис Сурканов вскоре пропустил – от автора победной шайбы в первом матче Алексея Савинова – 4:0. Пожалуй, интриги уже не было и в помине.



Третий период проходил в среднем темпе. ХК «Ростов» забросил еще одну шайбу. Дубль оформил Владислав Туник – 5:0. Итог – крупная победа южан. Вратарь хозяев Сергей Горелов отыграл «сухой» матч.



Теперь у ХК «Ростов» 64 очка, на одно больше, чем у «Тамбова», который и опустился со второго места на третье. Сегодня «волки» проиграли дома по буллитам саранской «Мордовии» (2:2 в основное время). «Алтай» (Барнаул) обыграл на выезде «Челны» (Набережные Челны) - 2:1.



В субботу и воскресенье (23 и 24 декабря) подопечные Григория Пантелеева сразятся на своем льду с «Мордовией», которая пока занимает первое место в турнирной таблице Первенства ВХЛ.