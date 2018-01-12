ХК «Ростов» второй раз переиграл саратовский «Кристалл»





Первый матч был скуп на голы, однако повторный поединок был полон заброшенных шайб. В завязавшейся «перестрелке» удачливее оказались «кондоры».



Первый период прошел в равной борьбе. Примерный паритет был почти по всем показателям… кроме заброшенных шайб. ХК «Ростов» более бережно отнесся к своим голевым моментам и два из них реализовал. В обоих моментах голы на свое счет записал нападающий красно-белых Владислав Туник – 0:2.



Во второй двадцатиминутке «Кристалл» сначала сумел одну шайбу отыграть, но почти сразу же забила команда гостей. Дальний бросок от синей линии получился у защитника дончан Алексея Савинова – 1:3. Через некоторое время соперники вновь обменялись шайбами. У южан дубль оформил тот же Савинов. На второй перерыв коллективы отправились при счете 4:2 в пользу действующего чемпиона ВХЛ-Б.



В начале третьего периода Александр Дударов довел преимущество ХК «Ростов» до трех шайб. В оставшееся время саратовские хоккеисты изо всех сил старались в игру вернуться и даже забросили одну шайбу (3:5), однако этого оказалось мало для того, чтобы набрать очки. Стоит отметить, что на последних минутах встречи удаление до конца игры получил автор дубля Владислав Туник. Итог – непростая, но закономерная победа ХК «Ростов».



В параллельных встречах «Мордовия» (Саранск) обыграла на чужом поле «Алтай» (Барнаул) 4:1, «Челны» в овертайме сломили сопротивление «Чебоксар» 3:2, а ХК «Тамбов» обыграл «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил).

В турнирной таблице Первенства ВХЛ ростовчане все так же располагаются на второй строчке (79 очков), на 4 балла отставая от саранской «Мордовии».



Теперь подшефные Григория Пантелеева 20 и 21 января сразятся в родных стенах с ХК «Челны».

