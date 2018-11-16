ХК «Ростов» второй раз обыграл курганский «Юниор»



Вторая победа далась еще труднее чем первая: гости бились до последнего, хотя если смотреть на таблицу, то у «Ростова» не должно было возникнуть каких-то серьезных проблем – играла команда-лидер против клуба, занимающего на тот момент лишь шестое место.



С первых же минут стало ясно, что курганцы намерены бороться за очки, а не отбывать номер. «Юниор» уверенно оборонялся, хотя и играл вторым номером. В середине периода счет открыл Андрей Мартынов. Потом команда гостей схлопотала несколько удалений подряд. Казалось, что ростовчане уже сейчас могут решить судьбу матча, но гости упорно защищались и до первого перерыва больше не пропускали.



Во второй двадцатиминутке зрители увидели сразу четыре гола. Голевая феерия началась с шайбы Василия Мякинина, который мягким броском завершил красивую комбинацию своей команды – 2:0. Почти сразу же гости ответили своим голом. Успех принесла быстрая контратака после отбора в чужой зоне: выход 2 в 1, 2:1, Артем Попитич. После некоторого затишья коллективы вновь обменялись голами. Сначала отличился Евгений Шевчук – 3:1, а на последней минуте периода выход один на один реализовал Григорий Егоров – 3:2.



В заключительном периоде долгое время кипела равная борьба. Было видно, что «Юниор» посвежее. Лишь за пару минут до конца победную точку поставил Максим Блинов – 4:2. В итоге ХК «Ростов» одерживает очередную победу.



В параллельных матчах саранская «Мордовия» второй раз разгромила «Красноярских Рысей» - 7:2, а барнаульский «Алтай» взял реванш у саратовского «Кристалла» - 3:1.



ХК «Ростов» лидирует в турнирной таблице с 12-очковым отрывом.



21 и 22 ноября команда Григория Пантелеева будет принимать на своем льду аутсайдера ВХЛ-Б – «Южный Урал-М».