ХК «Ростов» впервые в этом году проиграл

Донские хоккеисты проиграли по буллитам ХК «Чебоксары» - 2:3.



Победная серия, насчитывающая шесть игр, прервалась в столице Чувашии.



Стартовый отрезок остался за «Чебоксарами», которые пока идут на четвертом месте. Команда хозяев смотрелась побыстрее, и их гол на 8-й минуте выглядел вполне логичным. Сергей Иванов выкатился из-за ворот и отдал на пятак набегающему Павлу Никулину, который сходу бросил в верхний угол, Егор Оселедец выручить не сумел – 1:0. «Красно-белые» на какое-то время перехватили инициативу, но подводила реализация.



В середине второй двадцатиминутки южане забили «дуплетом». Сначала при игре в большинстве после броска Алексея Савинов на добивании удачно сыграл Владислав Туник, а затем первую после возвращения в команду шайбу несильным броском забросил Савва Селезнев – 1:2. После двух пропущенных голов «богатыри» бросились отыгрываться, однако ростовчане грамотно оборонялись.



Но в третьем отрезке игры «Чебоксарам» все же удалось восстановить равенство на табло. На 45-й минуте удачно подключился к атаке хозяев Максим Приступлюк, и судья после недолгого совещания взятие ворот засчитал – 2:2. Больше голов не было. Не появились они и в овертайме (хотя несколько моментов было), и судьбу матча решали буллиты. Из десяти штрафных бросков лишь один был реализован. К сожалению для ростовских болельщиков, сделал это игрок хозяев Иван Красноперов. Итог – проигрыш ХК «Ростов», первый в 2018 году. 28 января пройдет второй матч между этими же соперниками.



Действующий чемпион остается на втором месте – 86 очков. Лидирует все та же саранская «Мордовия» (92 балла), на третьем строчке турнирной таблицы предварительного этапа ВХЛ-Б - ХК «Тамбов» (84). В параллельных матчах тамбовчане уступили на выезде «Челнам» - 1:3, а саранцы крупно переиграли саратовский «Кристалл» - 9:2.