ХК «Ростов» в овертайме обыграл «Тамбов»



После сокрушительного поражения в первом матче ростовчане, вероятно, хотели взять реванш. И это сделать удалось, хотя бы отчасти.



В первом периоде было очень много борьбы. Коллективы на двоих заработали 24 минуты штрафа, но к взятию ворот это так и не привело. Все самое интересное началось во второй двадцатиминутке. В самом ее начале команды обменялись голами. Сначала ХК «Тамбов» усилиями Никиты Свинцицкого счет открыл, на что несколько секунд спустя дальним броском ответил Алексей Прохоров – 1:1. В середине периода ХК «Ростов» впервые за два матча повел в счете. Михаил Матвейков вывалился один на один с вратарем гостей и своего шанса не упустил – 2:1. Через пару минут счет вновь стал равным. Отличился Алексей Ефимов – 2:2. А за пару минут до второго перерыва «волки» вышли вперед. Результативный бросок из-под защитника удался Александру Пуксу – 2:3.



В третьем периоде команды играли более осторожно. На 54-й минуте ветеран ХК «Ростов» Андрей Мартынов с острого угла сумел «прошить» вратаря тамбовчан – 3:3. Голов в основное время больше не было, и для выявления победителя пришлось играть дополнительный тайм. В самом его начале «кондоры» получили большинство и почти сразу его реализовали. Успех принес дальний щелчок защитника Алексея Савинова – 4:3.



В других матчах тура «Мордовия» (Саранск) обыграла на выезде «Чебоксары» - 5:2, а «Кристалл» (Саратов) одолел «Алтай» (Барнаул) - 3:1.



ХК «Ростов» набирает 88 очков и остается на третьем месте в турнирной таблице ВХЛ-Б. ХК «Тамбов» опережает подопечный Григория Пантелеева на шесть очков, имея на две игры больше. Лидирует все та же «Мордовия», с которой южане и сыграют в следующем туре на выезде 17 и 18 февраля. Ближайшие домашние игры пройдут в Ростове-на-Дону 24 и 25 февраля, когда «красно-белые» будут принимать «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил).