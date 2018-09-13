ХК «Ростов» в дебютном матче сезона обыграл ХК «Чебоксары»





Матч открытия сезона проходил в столице Чувашии. ХК «Чебоксары» в прошлом сезоне одолел ростовчан в полуфинальной серии, а потому вполне мог считаться достаточно серьезным раздражителем. После того поражения подопечные Григория Пантелеева проиграли еще и серию за «бронзу». На старте этого сезоне требуется некая моральная реабилитация или месть в самом спортивном смысле этого слова.



С самого начала игры «кондоры» стали переигрывать хозяев на каждом участке льда. Красно-белые в пять раз чаще бросали по воротам, чаще выигрывали вбрасывания, намного больше попадали в створ, и потому их гол на 9-ой минуте игры смотрелся вполне логичным. Автором дебютной шайбы сезона стал Никита Глотов, а ассистентами были Василий Мякинин и Павел Медведев – 0:1. Казалось, что ХК «Ростов» готов развить успеть и нарастить отрыв, но относительно быстро «богатыри» отыгрались. Не слишком логичный гол забил Игорь Карпов – 1:1.



Во втором отрезке игры на льду кипела жесткая борьба, которая нередко заканчивалась санкциями со стороны судейской бригады. Куда больше в этом преуспели ростовчане, однако в меньшинстве они смогли выстоять, а после того, как страсти поутихли, вновь вышли вперед – теперь шайбу забрал себе Павел Щербаков – 1:2.



В третьем периоде команда хозяев приступила к осаде ворот Сергея Горелова. Несколько раз голкипер южан по-настоящему выручил, а потом красно-белые провели идеальную точечную атаку с безупречным завершением: Роман Исрафилов – Егор Кулаков – Артем Шулев. Последний сделал счет 1:3 и, казалось, снял все вопросы. Но «Чебоксары» продолжили атаковать и вернули интригу за 4 минуты до конца периода – Артем Захаров, 2:3. Штурм продолжался до последних секунд, но ХК «Ростов» выстоял. Итог – непростая победа «кондоров».



Повторный поединок пройдет 15 сентября. При своих болельщиках дончане сыграют 25 и 26 сентября – против новичка лиги, ХК «Красноярские Рыси».