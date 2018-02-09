ХК «Ростов» уступил «Тамбову» на своем льду



Перед матчем ХК «Ростов» занимал третье место, а ХК «Тамбов» - второе. Данное двухматчевое противостояние должно было определить, кто больше достоин второго места перед плей-офф. Пока все складывается в пользу «волков» - первый матч они выиграли с заметным преимуществом.



С первых же минут команда гостей стала играть более внимательно в обороне и более остро в нападении. «Кондоры» же никак не могли найти свою лучшую игру. В середине первого периода тамбовчане счет открыли. Александр Яковлев бросил с левого фланга, Егор Оселедец шайбу отбил, а первым на подборе был Артур Скородумов – 0:1. Команда хозяева увеличила обороты и на какое-то время завладела игровым преимущество, которое, впрочем, воплотить в голы не удалось.



Второй период стал решающим. В его начале гости забили вторую шайбу. Андрей Абрамов хитрым броском из-под защитника застал вратаря «красно-белых» врасплох – 0:2. За несколько минут до второго перерыва ХК «Тамбов» четко реализовал большинство. Результативный бросок на свой счет записал Артем Дорофеев – 0:3.



Третий период начался обнадеживающе для ростовских болельщиков. Андрей Леонов «размочил» счет броском с острого угла – 1:3. У «кондоров» был шанс, но не хватило немного удачи в завершающих стадиях атак. В самом конце матча ростовчане могли спасти интригу, однако лучший снайпер Владислав Туник смазал буллит. Вдобавок ко всему подопечные Григория Пантелеева пропустили гол в пустые ворота. Итог – поражение чемпиона - 1:4.



В этот же день барнаульский «Алтай» обыграл в овертайме саратовский «Кристалл» - 4:3, а саранская «Мордовия» одолела на выезде ХК «Чебоксары» - 3:2.



ХК «Ростов» остается на третьем месте в турнирной таблице Первенства ВХЛ. На семь баллов южан опережает «Тамбов», но у «Ростова» еще две игры в запасе. Повторный матч между действующим и бывшим чемпионами пройдет в донской столице 11 февраля.