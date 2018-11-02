ХК «Ростов» уступил саратовскому «Кристаллу»



В сезоне 2018/2019 подопечные Григория Пантелеева еще не проигрывали. 16 побед, весь первый круг – такова победная серия «красно-белых». Лишь однажды «кондоры» не сумели взять верх в основное время. Тогда, кстати, именно саратовский «Кристалл» сумел взять очко, проиграв только по буллитам. Теперь же волжане подтвердили статус одного из наиболее неудобных соперников южан.



Началось все как нельзя хуже для команды гостей. Саратовчане смогли забить дважды уже в дебюте. Сначала Роман Быков нашел брешь в последнем рубеже обороны броском с острого угла, а через пару минут «Кристалл» поймал соперника на контратаке – Егор Феофанов, 2:0. После такого нокдауна ХК «Ростов» оправился лишь ближе к первому перерыву – удалось реализовать большинство – 2:1.



Во втором периоде дончане имели огромное преимущество. Они в два раза чаще выигрывали вбрасывания, в три раза чаще попадали в створ ворот, однако гол забили только один. Ближе к концу игрового отрезка команды обменялись шайбами. Сначала за «Кристалл» забил гол Егор Семенов, а потом, через 16 секунд, «кондоры» ответили голом Никиты Рогова. 3:2 после двух периодов.



Третья двадцатиминутка изобиловала острыми моментами. Хорошие шансы были и у гостей, и у хозяев. На 50-й минуте Денис Сергушкин сделал счет 4:2. За пять минут до конца периода голов с дальней дистанции отметился защитник ростовчан Максим Блинов – 4:3. Концовка выдалась жаркой: ХК «Ростов» насел на ворота «Кристалла», но забить так и не сумел. На последних секундах было попадание в перекладину. Итог – обидное поражение при равной игре, 3:4.



У ХК «Ростов» остается 32 очка, которые позволяют ему уверенно возглавлять турнирную таблицу ВХЛ-Б. 7 ноября коллективы сразятся еще раз, а 10-11 ноября ростовчане сыграют в гостях с «Мордовией» (Саранск).