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ХК «Ростов» уступил на выезде «Чебоксарам»

ХК «Ростов» уступил на выезде «Чебоксарам»
Первая игра прошла в упорнейшей борьбе и завершилась победой хозяев в серии штрафных бросков. В повторной встрече ни овертайм, ни серия буллитов не понадобились – к сожалению для ростовских поклонников хоккея, подопечные Григория Пантелеева уступили.

С первых же минут «Чебоксары» завладели игровым преимуществом, но дончане умело оборонялись и остро контратаковали. Такая стратегия сработала в середине первого периода, когда очередной свой гол забил лучший снайпер Первенства ВХЛ Владислав Туник – 0:1. После пропущенного гола хозяева льда насели на ворота Егора Оселедца с удвоенной силой. Ситуацию для гостей осложнило большое количество удалений, но ХК «Ростов» удержал минимальное преимущество в счете.

Почти сразу же после возобновления игры посыпались голы. В самом начале второго отрезка игры коллективы обменялись шайбами. На гол «Чебоксар» ХК «Ростов» ответил голом Григория Аксютова – 1:2. Еще один «обмен» произошел в середине периода. От «богатырей» отличился Денис Полукаров, а от «кондоров» - Андрей Мартынов – 2:3. И все же южане не удержали лидерство в счете – за пару минут до второго перерыва тот же Денис Полукаров сравнял счет - 3:3.

В самом начале третьей двадцатиминутки усилиями Игоря Дубровина «Чебоксары» впервые в матче вышли вперед, а несколько минут спустя Артем Захаров закрепил успех хозяев – 5:3. «Красно-белые» пошли в атаку большими силами, и голкиперу хозяев Александру Муллину удалось здорово потрудиться. Несколько раз вратарь «Чебоксар» вытаскивал просто «мертвые» шайбы, что в конечном итоге и сказалось на итоговом результате. Вдобавок ко всему ХК «Ростов» пропустил в конце матча еще один гол. Итог – проигрыш - 3:6.

Следующие матчи ростовчане сыграют на своем льду 10 и 11 февраля. В эти дни предстоит сразиться с ХК «Тамбов».

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