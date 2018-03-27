ХК «Ростов» уступил на чужом льду «Чебоксарам»



Ростовчане проиграли по буллитам ХК «Чебоксары», в основное время был зафиксирован ничейный исход – 2:2.



В донской столице коллективы выиграли по одному матчу, что многие восприняли как не сенсацию, но неожиданность. А проигрыш ХК «Ростов» в третьем матче полуфинальной серии Первенства ВХЛ не стоит считать сюрпризом и подавно.



Команда хозяев прочно завладела игровым преимуществом с первых же минут. Чебоксарцы намного острее играли, и только чудо спасло ХК «Ростов» от пропущенных шайб. «Богатыри» не использовали ряд опасных моментов, за что «кондоры» их и наказали в конце периода. Около 30 секунд понадобилось «красно-белым» на то, чтобы использовать большинство. Шайбу заработало первое звено и непосредственно Владислав Туник, лучший снайпер всего турнира – 0:1.



В начале второй двадцатиминутки «Чебоксары» все-таки счет сравняли. Неотразимый для Сергея Горелова бросок выполнил Сергей Иванов – 1:1. Далее какое-то время игра была равной, а потом подшефные Григория Пантелеева вернули себе лидерство в счете. Опять сыграло большинство. На этот раз шайбу с передачи Евгения Шевчука забил Андрей Мартынов, еще один ветеран донского клуба, – 1:2.



В третьем периоде «Чебоксары» играли намного быстрее и опаснее, но забить смогли только один раз. Случилось это в середине периода. При розыгрыше большинства результативный щелчок сделал Иван Красноперов – 2:2. Матч перешел в овертайм. За 20 минут ростовчане несколько раз могли вырвать победу, но катастрофически не везло. А в серии буллитов более везучими оказались «богатыри». Победный буллит – на счету все того же Сергея Иванова, которого вполне можно считать героем матча.



«Чебоксары» поведи в серии – 2:1. 29 марта в столице Чувашии состоится четвертая игра серии до четырех побед. 1 апреля команды сойдутся в Ростове-на-Дону. В параллельном противостоянии ХК «Тамбов» на своей площадке уступил саранской «Мордовии» – 3:4.