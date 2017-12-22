ХК «Ростов» уступил «Мордовии»



ХК «Ростов» является действующим победителем третьей по силе хоккейной лиги России (Первенство ВХЛ). «Мордовия» же пока идет на первом месте. Игра между чемпионом прошлого сезона и лидером текущего была крайне важна как для тех, так и для других. Дончане, увы, уступили.



В первом периоде коллективы играли, в общем, на равных. Обе команды создавали моменты, однако гости распорядились ими более бережно. На 8-й минуте счет открыл хорошо известный ростовским любителям хоккея Кирилл Абозин. «Кондоры» бросились отыгрываться, но забить до первого перерыва не удалось.



Зато получилось сразу после него. Благо, играли на тот момент в формате 5 на 3. Далее «Мордовия» просто нокаутировала ХК «Ростов». Сначала последовал дальний бросок Андрея Бадрутдинова – 1:2. Потом свою шайбу забивает Павел Медведев – 1:3. Наставник ростовчан Григорий Пантелеев сменяет вратаря, но желаемого результата все равно нет – вышедший на лед Егор Оселедец тут же пропускает от Антона Дубинина – 1:4. Ближе ко второму перерыву Дубинин забивает и второй свой гол за матч – 1:5.



В третьем периоде казалось, что «красно-белые» могут совершить подвиг. После гола Александра Дударова счет стал 2:5. Однако надеждам болельщиков не суждено было сбыться. На 52-й минуте «Мордовия» провела блестящую комбинацию, которую завершил Евгений Колычев, – 2:6. Итог – сокрушительное поражение ХК «Ростов».



В параллельном матче ХК «Чебоксары» победил «Алтай» (Барнаул) - 6:3, «Юниор» (Курган) одолел «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил) - 4:1, а ХК «Тамбов» был сильнее «Кристалла» (Саратов) - 5:1, что позволило ему сместить ростовчан со второй строчки турнирной таблицы.



Следующие матчи дончане проведут ориентировочно 8 и 9 января против курганского «Юниора».