ХК «Ростов» установил новый рекорд, обыграв «Юниор-Курган»



Хоккейный клуб «Ростов» всухую победил «Юниор-Курган» со счетом 0:3. Игра состоялась 21 октября в донской столице.



Первая двадцатиминутка встречи была спокойной, с равными подачами и взаимными атаками. Преимущество ростовчан по броскам в створ никак не отразилось на табло, поэтому на первый перерыв команды ушли со счетом 0:0.



Во время второго периода страсти стали накаляться. Владислав Туник забил шайбу, подняв на крюк клюшки и, находясь за воротами, занёс в «девятку». Вторую шайбу забили в самом конце периода Никита Рогов с подачи от синей линии Ильи Шуркалова.



Третью шайбу забросил Роман Опалев. У курганцев был шанс на розыгрыш двойного большинства, которым соперники «красно-белых» не воспользовались.



Таким образом, в этой игре «Ростов» выиграл у курганцев со счетом 0:3. Своей победой ростовчане установили новый рекорд по длительности победной серии в основное время, которая на данный момент составляет 12 матчей.



27 и 28 октября «Ростов» дома встретится с «Кристаллом».