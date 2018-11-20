ХК «Ростов» разгромил «Южный Урал-М»



Донские хоккеисты с разгромным счетом 6:1 переиграли орский «Южный Урал-М».



Команда гостей в этом сезоне имеет весьма скромные результаты – всего 4 очка в 18 матчах и «заслуженное» последнее место в турнирной таблице. ХК «Ростов», напротив, таблицу эту возглавляет. Разумеется, все ждали победы ростовчан.



На седьмой минуте начало было положено. Шайбой отметился Василий Мякинин, капитана и ветеран клуба. Через несколько минут гол забил еще один игрок, который помнит еще первый сезон ХК «Ростов» на профессиональном уровне. Вратарь команды гостей Никита Лугинин сумел парировать дальний бросок Ильи Шуркалова, однако Владислав Туник на добивании оказался быстрее всех – 2:0. Ближе к перерыву уральцы сумели забить. После сольного прохода точным броском отметился Иван Салагубов – 2:1. В оставшееся до перерыва время «Южный Урал-М» получил численное преимущество, но «напоролся» на контратаку «кондоров» - гол в меньшинстве забил лучший бомбардир всего чемпионата Павел Щербаков – 3:1.



Во втором периоде на льду появился номинально третий вратарь ХК «Ростов» Дмитрий Кропова, заменив Сергея Горелова. Еще до «экватора» игры ростовчане сняли все вопросы. Павел Медведев и Павел Щербаков забили с разницей в пару минут, после чего счет стал уже 5:1 в пользу дончан.



В третьем отрезке игры красно-белые забили еще один гол. Второй раз за матч забил Василий Мякинин. Итог – крупная победа южан 6:1. Нельзя не отметить уверенную игру голкипера Дмитрия Кропова, который два полных тайма отыграл на ноль.



В параллельных матчах «Мордовия» (Саранск) по буллитам обыграла «Алтай» (Барнаул) – 4:3, а «Кристалл» (Саратов) всухую обыграл на чужом льду «Красноярских Рысей» 4:0.



ХК «Ростов остается на первой строчке турнирной таблицы ВХЛ-Б – 44 балла. На втором месте расположилась «Мордовия» - 32 очка. Замыкает тройку лидеров «Чебоксары» - 28.



22 ноября ХК «Ростов» и «Южный Урал-М» проведут повторный матч, после чего подопечные Григория Пантелеева отправятся на выезде в гости к «Алтаю» и «Красноярским Рысям».