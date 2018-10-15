ХК «Ростов» разгромил в Орске «Южный Урал»



По ходу сезоне 2018/2019 в Первенстве ВХЛ пока только ХК «Ростов» еще не терял очков. «Южный Урал» же находится на противоположном полюсе турнирной таблицы, имею в активе только 2 балла. При таком раскладе все было просто – лидер ожидаемо крупно обыграл аутсайдера.



Причем это не просто крупно, а очень крупно. Началось все на четвертой минуте. Счет открыл Александр Коробов. На первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе команды гостей, хотя моментов было намного больше.



Во втором периоде подопечные Григория Пантелеева выдали «дуплет» - два гола с интервалом в минуту, отличились Роман Опалев и вернувшийся в клуб после вояжа в чемпионат Казахстана Владислав Туник, 0:3. Хозяева забросили один гол (Никита Любушкин), но тут же ростовчане усилиями Василия Мякинина и Андрея Мартынова забросили еще дважды – 1:5. Исход не вызывал сомнений.



Третья двадцатиминутка получилась еще более обильной на заброшенные шайбы. К финальной сирене на табло был сверхкрупный счет 3:10. Голами отметились еще Алексей Прохоров, Павел Щербаков, Евгений Шевчук, Артем Шулев и Алексей Царев. Самая крупная победа ХК «Ростов» в текущем сезоне, так много красно-белые еще не забивали. После этого выигрыша на счету дончан стало 18 очков (9 победи в 9 матчах).



В других матчах тура «Кристалл» (Саратов) обыграл дома в овертайме «Алтай» (Барнаул) – 2:1, а «Мордовия» (Саранск) обыграла на своем льду «Красноярских Рысей» 4:2.



Второй матч пройдет в Орске 17 октября. Далее ростовчане 20 и 21 октября сыграют на выезде против «Юниора» (Курган).