ХК «Ростов» разгромил дома «Мордовию»





Продолжается победная серия ХК «Ростов» в третьей по силе лиге в системе российского хоккея. Теперь у ростовчан 15 выигрышей подряд и 30 очков из 30 возможных. Очередной жертвой «кондоров» стала саранская «Мордовия».



Счет был открыт уже в дебюте первого периода. Защитники гостей оставили на пятаке Александра Коробова, и тот, получив пас из-за ворот, внешне легко отправил шайбу в сетку ворот Глеба Евдокимова – 1:0. «Красно-белые» продолжили владеть инициативой и создавать опасные моменты. В середине периода это вылилось во вторую заброшенную шайбу. Павел Щербаков поразил ворота с острого угла – 2:0. Гости «огрызнулись» голом Станислава Цицарова (кстати, бывший капитан ХК «Ростов»).



Во второй двадцатиминутке дончане вновь забили первый гол. Примечательно, что это произошло в меньшинстве. Второй гол за вечер забил Александр Коробов, 3:1. Чуть позже подопечные Григория Пантелеева усилиями Алексея Прохорова реализовали большинство – 4:1.



Третий период вновь начался с гола хозяев. На этот раз шайбу на свой лицевой счет записал Владислав Туник, исполнивший остроумный бросок из-за ворот, 5:1. Интриги, пожалуй, уже не было. «Мордовия» забила второй свой гол, однако ХК «Ростов» ответил на него двумя своими (Алексей Прохоров и Андрей Мартынов). Итог – убедительная победа ростовчан над главными конкурентами, 7:2.



Алексей Прохоров забил два гола и набрал один ассист. Теперь у него 17 очков, и он делит первую строчку в споре бомбардиров чемпионата с саратовчанином Павлом Антиповым.



ХК «Ростов» упрочил свое лидерство – 30 очков. У «Мордовии» - 26 баллов. Замыкает тройку лидеров саратовский «Кристалл» - 19 набранных очков.



Второй матч между соперниками состоится 1 ноября, после чего ростовчане отправятся на двойной выезд в Саратов и Саранск.