ХК «Ростов» проиграл в матче с «Рязанью»



17 августа ростовские хоккеисты проиграли в матче с «Рязанью». Спортсмены пропустили три шайбы в двух периодах. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ростов».



По данным пресс-службы, спортсмены забили два гола уже к середине первого периода. В результате ростовчане сделали замену. Вместо Егора Оседлеца во втором периоде на лед вышел Сергей Горелов.



Но и в этом периоде шайба снова оказалась в воротах «Ростова». Однако этот гол не засчитали, так как он был забит коньком.

28 и 29 августа состоятся ответные матчи с «Россошью».