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ХК «Ростов» проиграл в матче с «Рязанью»

ХК «Ростов» проиграл в матче с «Рязанью»
17 августа ростовские хоккеисты проиграли в матче с «Рязанью». Спортсмены пропустили три шайбы в двух периодах. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ростов».

По данным пресс-службы, спортсмены забили два гола уже к середине первого периода. В результате ростовчане сделали замену. Вместо Егора Оседлеца во втором периоде на лед вышел Сергей Горелов.

Но и в этом периоде шайба снова оказалась в воротах «Ростова». Однако этот гол не засчитали, так как он был забит коньком.
28 и 29 августа состоятся ответные матчи с «Россошью».

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