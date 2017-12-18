ХК «Ростов» победил «Кристалл»





В первом круге команды разошлись миром, разделив очки поровну. Тогда для действующего чемпиона это было неудачей. К играм на своем льду ХК «Ростов» подошел, имея за плечами впечатляющую серию из восьми подряд побед и занимая третью строчку в турнирной таблице Первенства ВХЛ. «Кристалл» же барахтается в нижней части таблицы – на шестом месте.



Однако старт игры показал, что еще рано было списывать «Кристалл» со счетов. Команда гостей грамотно оборонялась и остро атаковала. Более мастеровитый коллектив ХК «Ростов» какое-то время не мог «найти ключи» к воротам Сергея Павлова. В середине первого периода саратовчане открыли счет. Точный бросок удался Данилу Секерину – 0:1. Отыгрались ростовчане через несколько минут, реализовав большинство. Евгений Лапин бросил низом, вратарь не видел момент броска и не успел среагировать – 1:1.



Во втором периоде было много удалений и еще больше борьбы, но голов зрители так и не увидели. Все решилось в третьей двадцатиминутке. В ее середине свой гол забил Алексей Савинов. Причем сделал он это не броском от синей линии, как было бы логично предположить ввиду того, что он защитник, а выйдя один в ноль и хладнокровно перебросив игровой снаряд через ловушку вратаря, – 2:1, явная ошибка обороны гостей. Несколько минут спустя показалось, что в воротах «Кристалла» побывала и третья шайба, однако судья просмотрел эпизод на видео и взятия ворот не зафиксировал. Итог – относительно сложная победа ХК «Ростов». Южане переиграли соперника по всем статьям, хотя и по игре это не ощущалось: броски – 42:33, из них в створ – 30:23, вбрасывания – 32:24.



20 декабря подопечные Григория Пантелеева проведут повторный матч.



В параллельном матче ХК «Тамбов» в овертайме обыграл идущую на первом месте «Мордовию» (Саранск) - 2:1, а «Челны» (Набережные Челны) убедительно переиграли «Алтай» (Барнаул) - 6:1.