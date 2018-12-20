ХК «Ростов» победил дома «Челны»



«Красно-белые» уже обеспечили себе первое место по итогам 1-го этапа регулярного чемпионата Первенства ВХЛ за несколько матчей до завершения. Поэтому с точки зрения распределения мест этот матч им не был важен. Но даже в таких условиях подопечные Григория Пантелеева показали хорошую игру и добыли очередную победу.



На первых порах гости из Набережных Челнов постарались навязать более мастеровитому сопернику свою игру, но ростовчане быстро справились с этим натиском и открыли счет. Гол забил Никита Рогов, передача – у Павла Медведева. ХК «Челны» пошли вперед. Несколько раз Александру Зубареву пришлось свою команду выручать. Переждав волну атак, ХК «Ростов» под занавес первого периода забил второй гол. Очередную шайбу забросил самый результативный игрок лиги Павел Щербаков, 2:0.



Во втором периоде команда гостей старалась что-то придумать в атаке, однако получалось не слишком хорошо. «Кондоры» не стремились форсировать события. В середине периода «Челны» получили большинство и на его исходе сумели-таки забить – Михаил Матвейков попал точно в верхний угол ворот ростовчан – 2:1. У «желто-синих» появился шанс, но в конце периода ХК «Ростов» вновь забил – Егор Кулаков, 3:1.



Третий отрезок игры сильно уступал двум другим в зрелищности – скорости снизились, интрига испарилась. В таких условиях «красно-белые» забили еще один раз. Быструю атаку по левому краю площадки завершил Андрей Леонов, 4:1. Итог – еще одна победа ХК «Ростов».



У дончан теперь 56 набранных очков и все то же первое место в таблице ВХЛ-Б. На второй строчке остается «Мордовия» (Саранск). В параллельных играх «Юниор» (Курган) со счетом 5:3 превзошел «Кристалл» (Саратов), а «Мордовия» относительно легко разобралась на выезде с «Южным Уралом».



Повторные матчи пройдут 23 декабря.