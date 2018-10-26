ХК «Ростов» по буллитам выиграл у «Кристалла»



ХК «Ростов» по буллитам выиграл у «Кристалла». Матч прошел 28 октября в донской столице.



За три периода игрового времени команды так и не смогли отличиться. Два раза в большинстве оказывались гости. Однако вратарь «Ростова» Максим Кукурудза отлично справлялся с бросками саратовцев.



В овертайме хоккеисты также не забросили шайб. Победителя в матче определяли с помощью серии буллитов, в которой оказались сильнее хозяева. Они победили со счетом 3:2.



ХК «Ростов» выиграл уже 14-й раз подряд в регулярном чемпионате. С 28 очками донской клуб стал единоличным лидером первенства ВХЛ. Следующий матч ростовчан состоится 31 октября. В донской столице им будет противостоять саранская «Мордовия».