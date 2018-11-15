ХК «Ростов» переиграл «Юниор»



В турнирной таблице ВХЛ-Б ХК «Ростов» с большим отрывом идет на первом месте. «Курган» расположился пока на шестой строчке и едва ли сумеет перед плей-офф подняться выше. Все это говорило в пользу того, что ростовчане возьмут очередные два очка. Так и случилось.



Однако начало матча осталось за гостями. Курганцы неплохо играли от обороны и даже открыли счет в матче. Им удалось реализовать первое же свое большинство. После броска Дмитрия Мехоншина счет был открыт – 0:1. Более опытные и мастеровитые игроки ХК «Ростов» тут же устроили настоящий штурм ворот Егора Трифонова. Голкипер гостей играл очень хорошо. Благодаря его усилиям «Юниор» выстоял целых четыре минуты в меньшинстве, но все-таки пропустил в равных составах. Случилось это ближе к первому перерыву. Гол себе в актив записал Павел Щербаков – 1:1.



Вторая двадцатиминутка стала переломной. Около десяти минут курганцы успешно оборонялись и даже иногда угрожали воротам Сергея Горелова. В середине периода шайбу забросил ветеран команды Василий Мякинин, а на последней перед вторым перерывом минуте от синей линии удачно бросил Максим Блинов – 3:1.



Третий период прошел под диктовку хозяев льда. Ростовчане доминировали, но забили лишь один гол – отличился Алексей Прохоров. Итог – ожидаемая победа ХК «Ростов» - 4:1, двадцатая в сезоне.



В других матчах тура «Кристалл» (Саратов) в овертайме добыл победу в гостях у «Алтая» (Барнаул) - 1:0, а «Мордовия» (Саранск) легко взяла победу в выездном матче с «Красноярскими Рысями» - 6:1.



Вторые матчи пройдут 18 ноября, после чего подопечные Григория Пантелеева будут принимать 21 и 22 числа «Южный Урал-М» (Орск).



Пока ХК «Ростов» с 12-очковым отрывом от «Мордовии» возглавляет турнирную таблицу первенства ВХЛ.