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ХК «Ростов» переиграл «Чебоксары» на чужом льду

ХК «Ростов» переиграл «Чебоксары» на чужом льду
В третьем матче серии ростовчане проиграли по буллитам, а потому в случае повторного проигрыша шансы на попадание в финал были бы катастрофически низкими. Нужна было победа, и подопечные Григория Пантелеева ее добились.

Команды начала без раскачки. Уже на четвертой минуте счет был открыт. Первое же большинство было четко реализовано командой гостей. Андрей Мартынов вышел один на один и переиграли в ближнем бою Дениса Мотошина – 0:1. Прошло несколько минут, и чебоксарцы восстановили равенство на табло. Александр Беркутов бросил издали, Егор Оселедец отбил, а первым на добивании стал Антон Тихомиров – 1:1. Ближе к первому перерыву результативный щелчок от синей линии исполнил защитник Максим Блинов – 1:2, вновь реализация большинства.

Во втором периоде была равная игра. Сначала «Чебоксары» еще раз сравняли счет – Дмитрий Созонов в большинстве – 2:2. Однако далее южане не только вновь вышли вперед (всего через несколько секунд), но и повели в две шайбы – 2:4, голы у Егора Кулакова и Андрея Мартынова.

Третий отрезок игры прошел с преимуществом ХК «Ростов». «Кондоры», в целом, контролировали ход игры. «Богатыри» смогли одну шайбу отыграть, однако Константин Орешкин забил пятый гол южан в матче и установил окончательный счет – 3:5, в пользу действующего чемпиона лиги. Статистика же говорит о том, что матч был равным – 31:31 по броскам, 19:20 по броскам в створ, 32:17 по выигранным вбрасываниям.

Счет в полуфинальной серии до четырех побед теперь 2:2. 1 апреля в донской столице команды проведут поединок №5. В параллельном полуфинале тоже пока счет равный. Тамбочане обыграли на своей площадке «Мордовию» (Саранск) 5:4.

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