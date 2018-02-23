ХК «Ростов» одолел на своем льду «Юниор-Спутник»



Команда гостей в этом сезоне выступает не так успешно – последнее, девятое, место из девяти в турнирной таблице Первенства ВХЛ. Предполагалось, что ростовчане возьмут «дежурные» три очка, однако дались они непросто.



В первом периоде игра шла с небольшим преимущество команды хозяев. Гости же старались действовать от обороны. Ни тем, ни другим поразить ворота соперника в первой части игры так и не удалось – 0:0. Во второй двадцатиминутке гости открыли счет. Причем назвать эту шайбу неожиданной нельзя – «бобры», как выражаются хоккеисты, наиграли на этот гол. Далее ХК «Ростов» едва не пропустил еще один. Это могло случиться в большинстве – «кондорам» откровенно повезло, что игрок «Юниора-Спутника» не реализовал выход один на один. Ближе к третьему периоду тагильчане удвоили-таки свое преимущество – при игре в большинстве отличился Павел Нуртинов – 0:2.



В третьем периоде «красно-белые» смогли уйти от поражения. На 3-й минуте одну шайбу отыграл Андрей Леонов, через три минуты после броска Алексея Прохорова счет уже стал равным – 2:2. В концовке обе команды старались забить. Гости нанесли несколько опаснейших бросков, но удача в итоге улыбнулась ростовчанам. За 24 секунды до конца периода гол забил Алексей Алтухов – 3:2.

ХК «Ростов» набирает 97 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата. До плей-офф осталось три матча. Пока получается так, что соперником по ¼ финала будет либо «Алтай», либо «Юниор».



В других матчах тура ХК «Тамбов» проиграл дома «Мордовии» (Саранск) - 0:2, «Чебоксары» одолели «Алтай» (Барнаул) - 4:1, а «Челны» с минимальным счетом - 1:0 - победили «Юниор» (Курган).



Повторный матч пройдет в донской столице 25 февраля.