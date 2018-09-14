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ХК «Ростов» одержал победу над командой «Челны»

ХК «Ростов» одержал победу над командой «Челны»
ХК «Ростов» одержал уверенную победу над «Челны». Матч состоялся 18 сентября в Набережных Челнах.

В первом этапе судьи зафиксировали у ростовчан нарушение по ходу смены численного состава игроков. За это удалили нападающего Андрея Мартынова. Однако донские спортсмены выстояли. Счет в этом периоде так и не был открыт.

Во втором этапе шайба четыре раза попадала в створ ворот противника. За пять минут до перерыва хоккеист «Ростова» Иван Меркулов забил первую шайбу.

Третий период также не принес успеха команде «Челны». За несколько минут до конца основного времени кондорам удалось забить сразу два гола.

По результатам игры счет составил 0:3 в пользу «Ростова». 19 сентября команды планируют провести еще один матч.

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