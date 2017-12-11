ХК «Ростов» одержал наиболее крупную победу в сезоне 2017/2018



Дончане с перевесом в пять шайб обыграли «Алтай» - 7:2.



Подходит к концу первый этап ВХЛ-Б, третьей по силе хоккейной лиги России. На данной стадии игры против «Алтая» являются для ХК «Ростов» последними выездными. В первом круге соперники встречались в Ростове-на-Дону. Тогда «кондоры» ожидаемо победили в первом матче, но достаточно натужно выиграли во втором. Для этого понадобился овертайм. В итоге «Алтай» смог увезти из южной столицы один балл.



Дебют остался за сибиряками. Барнаульцы с ходу повели в счёте. Прошло лишь 15 секунд, а в ворота ХК «Ростов» уже влетела шайба. На исходе второй минуты туда отправилась и вторая – 2:0. Григорий Пантелеев взял тайм-аут и сумел команду встряхнуть, если судить по дальнейшему развитию событий. Алексей Прохоров сократил отставание в счёте, исполнив «финт Гранлунда» - бросок с отрицательного угла в незащищённый ближний угол. На 13-й минуте Александр Дударов броском от синей линии счёт сравнял. За пару минут до первого перерыва команда гостей сумела выйти вперёд – отличился Андрей Леонов.



Во втором периоде какое-то время команда хозяев держалась, но в конце концов натиск более опытного и сильного коллектива увенчался успехом. Свой первый гол за ХК «Ростов» забил Вадим Агеев, лишь накануне пополнивший ростер южан – 2:4. На 36-й минуте очередной гол забил Андрей Мартынов – 2:5.



В третьей 20-минутке подопечные Григория Пантелеева, очевидно, экономили силы, держа в уме повторный матч. Мало что могло помешать одержать им седьмую победу подряд. Вдобавок на 53-й минуте ХК «Ростов» получил 93 секунды игры в большинстве – 5 на 3. Таким шансом нельзя было не воспользоваться. Отличился Владислав Туник. За несколько секунд до конца встречи вторую шайбу за вечер забросил дебютант Вадим Агеев. Итог – разгромная победа ХК «Ростов» – 7:2.



14 декабря команды сразятся ещё раз. Пока в активе «красно-белых» – 55 очков, третье место. Строкой выше расположился ХК «Тамбов» - 60 баллов и на одну игру больше. Лидирует по-прежнему «Мордовия» (Саранск) – 67 очков.