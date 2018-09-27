ХК «Ростов» одержал 7-ую победу подряд



Сезон 2018/2019 в ВХЛ-Б набирает обороты. Ростовчане провели уже 7-й матч. И одержали 7-ую победу. После побед над ХК «Чебоксары», ХК «Челны» и «Красноярскими рысями» подопечные Григория Пантелеева одолели и «Алтай».



Начало получилось очень интенсивным. Уже на 5-й минуте красно-белые воспользовались потерей соперника в средней зоне, провели быструю контратаку, вышли 2 в 1 и открыли счет. После передачи Александра Гиберта отличился Андрей Леонов, 1:0. Гости ответили голом достаточно быстро. Уже через минуту равенство было восстановлено. Вратарь «Ростова» Сергей Горелов не смог зафиксировать шайбу после дальнего броска, и Владислав Янцен добил ее в сетку ворот «Ростова» - 1:1.



Во втором отрезке матча южане вновь повели в счете. Иван Меркулов забил после затяжной атаки и нескольких бросков – 2:1. Далее игра несколько успокоилась. Темп спал, коллективы стали играть более осмотрительно. Такая же игра была и в третьем периоде. За несколько минут до конца дончане смогли реализовать большинство. Павел Медведев набрал седьмое очко в сезоне (2+5) и установил окончательный счет 3:1. ХК «Ростов» побеждает в седьмой раз подряд. Вторая игра состоится 30 сентября. После этого предстоит провести две пары игр на выезде, против курганского «Юниора» и орского «Южного Урала-Металлург».



В параллельных матчах тура «Мордовия» (Саранск) обыграла «Кристалл» (Саратов) 3:2, «Южный Урал-Металлург» (Орск) в овертайме одолел ХК «Челны» (Набережные Челны) 4:3, а «Юниор» (Курган) отобрал 2 очка у ХК «Чебоксары» - 5:4.



По набранным очкам ХК «Ростов» возглавляет турнирную таблицу Первенства ВХЛ – 14 баллов. По потерянным он делит лидерство с «Мордовией», которая провела на два матча меньше.