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ХК «Ростов» обыграли «Челны» второй раз

ХК «Ростов» обыграли «Челны» второй раз
Дончане в последнем периоде матча против «Челнов» отыграли три шайбы и вырвали победу 5:4.

Первая игра сложилась куда легче – в ней красно-белые взяли верх 5:0. В повторном матче подопечные Григория Пантелеева решили все лишь в последней двадцатиминутке.

В первом периоде гости выглядели предпочтительнее. Именно они смогли в середине игрового отрезка открыть счет. Александр Мухин застал Сергея Горелова врасплох броском от синей линии – 0:1. Команда хозяев сумела отыграться лишь в самом конце периода. Результативный бросок на счету Кристиана Скалина.

Вторая двадцатиминутка сложилась для «Челнов» очень удачно. Все началось с того, что Максим Кузнецов отобрал шайбу у завозившихся защитников и отпасовал на пятак, откуда Максим Кутявин в ближнем бою переиграл вратаря ХК «Ростов» - 1:2. Затем после быстрой контратаки и выхода 1 в 1 отличился Ранис Файзуллин – 1:3. Ростовский штаб решился на смену вратаря, на льду появился Егор Оселедец. Это, однако, не помешало челнинцам забить и четвертый гол. На этот раз свой личный голевой счет пополнил Александр Исмайлов – 1:4.

Положение было критическим, но «кондоры» нашли в себе силы не только навязать борьбу, но и вырвать победу. В начале третьего периода удалось сократить отставание до минимума. Отличились Михаил Матвейков и Владислав Туник – 3:4. За 10 минут до конца Алексей Алтухов реализовал большинство своей команды – 4:4. Еще через несколько минут действующий победитель ВХЛ-Б вышел вперед. Произошло это так же в большинстве, а лавры автора победной шайбы достались Андрею Мартынову – 5:4, невероятно трудная победа ХК «Ростов».

Положение в турнирной таблице Первенства ВХЛ не изменилось – «Мордовия» на первом, «ХК «Ростов» на втором (на 4 очка меньше), ХК «Тамбов» на третьем (еще на 1 очко меньше).

Теперь южанам 27 и 28 января предстоит сыграть в столице Чувашии против ХК «Чебоксары». Ближайшие домашние игры пройдут в Ростове-на-Дону 10 и 11 февраля. В эти дни «кондоры» будут принимать тамбовчан.
ХК «Ростов» обыграли «Челны» второй разХК «Ростов» обыграли «Челны» второй разХК «Ростов» обыграли «Челны» второй разХК «Ростов» обыграли «Челны» второй разХК «Ростов» обыграли «Челны» второй разХК «Ростов» обыграли «Челны» второй разХК «Ростов» обыграли «Челны» второй разХК «Ростов» обыграли «Челны» второй разХК «Ростов» обыграли «Челны» второй разХК «Ростов» обыграли «Челны» второй разХК «Ростов» обыграли «Челны» второй разХК «Ростов» обыграли «Челны» второй раз

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