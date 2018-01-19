ХК «Ростов» обыграли «Челны» второй раз



Дончане в последнем периоде матча против «Челнов» отыграли три шайбы и вырвали победу 5:4.



Первая игра сложилась куда легче – в ней красно-белые взяли верх 5:0. В повторном матче подопечные Григория Пантелеева решили все лишь в последней двадцатиминутке.



В первом периоде гости выглядели предпочтительнее. Именно они смогли в середине игрового отрезка открыть счет. Александр Мухин застал Сергея Горелова врасплох броском от синей линии – 0:1. Команда хозяев сумела отыграться лишь в самом конце периода. Результативный бросок на счету Кристиана Скалина.



Вторая двадцатиминутка сложилась для «Челнов» очень удачно. Все началось с того, что Максим Кузнецов отобрал шайбу у завозившихся защитников и отпасовал на пятак, откуда Максим Кутявин в ближнем бою переиграл вратаря ХК «Ростов» - 1:2. Затем после быстрой контратаки и выхода 1 в 1 отличился Ранис Файзуллин – 1:3. Ростовский штаб решился на смену вратаря, на льду появился Егор Оселедец. Это, однако, не помешало челнинцам забить и четвертый гол. На этот раз свой личный голевой счет пополнил Александр Исмайлов – 1:4.



Положение было критическим, но «кондоры» нашли в себе силы не только навязать борьбу, но и вырвать победу. В начале третьего периода удалось сократить отставание до минимума. Отличились Михаил Матвейков и Владислав Туник – 3:4. За 10 минут до конца Алексей Алтухов реализовал большинство своей команды – 4:4. Еще через несколько минут действующий победитель ВХЛ-Б вышел вперед. Произошло это так же в большинстве, а лавры автора победной шайбы достались Андрею Мартынову – 5:4, невероятно трудная победа ХК «Ростов».



Положение в турнирной таблице Первенства ВХЛ не изменилось – «Мордовия» на первом, «ХК «Ростов» на втором (на 4 очка меньше), ХК «Тамбов» на третьем (еще на 1 очко меньше).



Теперь южанам 27 и 28 января предстоит сыграть в столице Чувашии против ХК «Чебоксары». Ближайшие домашние игры пройдут в Ростове-на-Дону 10 и 11 февраля. В эти дни «кондоры» будут принимать тамбовчан.

