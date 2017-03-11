ХК «Ростов» обыграл «Юниор-Спутник» в первом матче плей-офф ВХЛ





Хоккейный клуб «Ростов» обыграл «Юниор-Спутник» из Нижнего Тагила в первом матче плей-офф Высшей хоккейной лиги. Матч прошел 12 марта в южной столице и закончился со счетом 5:2 в пользу донской команды.



Ростовчане открыли счет уже на 50 секунде, однако первый период закончился победой «Юниор-Спутник» со счетом 2:1. Во втором и третьем периоде донской команде удалось «всухую» обыграть соперников. Оба тайма закончились со счетом 2:0 в пользу ростовчан.



Второй матч плей-офф с командой «Юниор-Спутник» пройдет сегодня, 13 марта, в Ростове.