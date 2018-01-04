ХК «Ростов» обыграл «Юниор», а Андрей Леонов сделал «хет-трик Горди Хоу»



Дончане обыграли соперника со счетом 5:2.



Второй матч сложился для ростовских любителей хоккея намного проще – победа в три шайбы. Выигрыш не дался легко.



Гости здорово начали и повели в счете. Отличился Дмитрий Мехоношин. Однако уже через несколько минут ХК «Ростов» ответил. Причем сразу двумя шайбами с интервалом в полторы минуты. Голами отметились Алексей Алтухов и Кирилл Угаров. «Кондоры» могли на волне успеха забить и еще, но курганцы ворота отстояли.



Во втором отрезке игры хоккеисты обеих команд устроили потасовку. В результате ростовчанин Андрей Леонов и курганец Константин Черников получили за драку по пять минут штрафа. При игре в усеченных составах дальний щелчок удался Максиму Блинову – 3:1. Видимо, такая встряска больше помогла именно «красно-белым». Однако гости и не думали сдаваться. Очень быстро они вновь сократили свое отставание до одного гола. Шайбу на свой счет записал Ринат Юмангулов – 3:2.



В третьем периоде шла равная борьба, но примерно в середине за хозяев забил ветеран клуба Василий Мякинин – 4:2. Уральцы бросились в атаку, однако спасти матч все же не сумели. Вдобавок они еще и пропустили за минуту до финальной сирены. В пустые ворота забил Андрей Леонов – 5:2. Очередная победа ХК «Ростов» и «хет-трик Горди Хоу» от Леонова. За один матч нападающий «красно-белых» забил гол, отдал голевую передачу и поучаствовал в драке.



В других матчах игрового дня «Мордовия» (Саранск) обыграла «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил) - 3:0, «Кристалл» (Саратов) победил на выезде «Чебоксары» - 4:0, а ХК «Тамбов» на своем льду уступил по буллитам «Алтаю» (Барнаул). Этот результат позволил подопечным Григория Пантелеева обойти «волков» в турнирной таблице и переместиться на второе место.



Теперь дончанам предстоит сыграть в Саратове против местного «Кристалла» 14 и 15 января. Ближайшие домашние игры пройдут в Ростове-на-Дону 20 и 21 числа. В эти дни южане сразятся с «Челнами» (Набережные Челны).