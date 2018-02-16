ХК «Ростов» обыграл на выезде «Мордовию»



Ростовские хоккеисты на чужом льду взяли верх над лидером Первенства ВХЛ «Мордовией» - 4:2.



Дончане вышли на второе место, обыграв лидера ВХЛ-Б, взяв реванш за чувствительное поражение на своем поле в декабре - 2:6.



Но началось все не так хорошо. В середине первого тайма счет открыли «лисы». После ошибки Павел Медведев вышел один на один с вратарем ростовчан Егором Оселедцем и шанс не упустил – 1:0. «Красно-белые» после этого бросились отыгрываться, однако команда хозяев уверенно отбивалась. Счет сравнять удалось только перед самым перерывом. Очередную шайбу себе в актив занес Алексей Прохоров – 1:1. Голевой пас - у Максима Блинова.

Второй отрезок игры стал для ХК «Ростов» сверхудачным. Южане забили три гола, сделав весомый вклад в итоговую победу. Сначала «красно-белые» вынудили саранцев ошибиться и вышли 3 в 1 – гол Алексея Алтухова и 1:2. Далее отрыв увеличили защитник Евгений Шевчук и недавний новобранец Антон Попов, также после грубых ошибок хозяев в защите – 1:4.



В третьей двадцатиминутке было очень много борьбы, что вылилось в несколько удалений, но гол случился только один. «Мордовия» усилиями Павла Медведева смогла отыграть лишь одну шайбу. Итог – уверенная победа ХК «Ростов» - 4:2.



«Кондоры» набирают 94 очка и выходят на второе место в турнирной таблице Первенства ВХЛ, обойдя ХК «Тамбов». В параллельных матчах тагильский «Юниор-Спутник» уступил на своем льду «Чебоксарам» - 1:2, барнаульский «Алтай» обыграл «Челны» - 3:2, а курганский «Юниор» взял три очка, отыгравшись после 0:3, в матче с саратовским «Кристаллом» - 5:3.



Теперь подопечные Григория Пантелеева будут принимать дома аутсайдера всего турнира - «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил). Игры пройдут в донской столице 24 и 25 февраля.