ХК «Ростов» обыграл ХК «Тамбов»





Ростовчане обыграли тамбовчан 3:1 и повели 1:0 в полуфинальной серии ВХЛ-Б.



В прошлом году именно эти две команды разыграли Кубок Федерации. Наверняка ростовчане стремятся взять реванш за неожиданное поражение в финале (счет в серии – 1:4). В этом сезоне коллективы встретились в ½ финала.



Первый матч прошел в Ростове-на-Дону. Игра получилась очень упорной – слишком велика была цена ошибки. В первом периоде команда хозяев больше владела шайбой и опаснее атаковала. Порой это преимущество было просто угрожающим. После нескольких хороших подходов «кондоры» все же подобрали ключи к воротам Вадима Орехова. После пасов Василия Мякинина и Владислава Туника первым на дальней штанге оказался любимец ростовской публики Алексей Алтухов – 1:0. На какое-то время красно-белые, казалось, добровольно отдали инициативу «волкам». Однако ХК «Тамбов» большой опасности у ворот ХК «Ростов» соорудить не сумел.



Во втором периоде команда хозяев развила успех. Подопечным Григория Пантелеева удалась реализация большинства. На скрытый бросок отважился Василий Мякинин. Вратарю гостей в этот момент закрыло обзор сразу несколько игроков обеих команд. Каучуковый диск юркнул в сетку ворот – 2:0. После этого «кондоры» на какое-то время расслабились и получили ответную шайбу. К пропущенному голу привела потеря в своей зоне. Никита Савинцкий дальним броском поразил угол ворот Сергея Горелова – 2:1.



В третьем периоде ростовчане сыграли собранно и довели матч до победы. Обошлось без лишних нервов. В начале двадцатиминутки Владислав Туник воспользовался оплошность защитников команды соперника и практически в упор «расстрелял» Орехова – 3:1. Гости ринулись в атаку, но ростовчане умело оборонялись. К тому же, красно-белые создали еще несколько моментов, и только чудо спасло ХК «Тамбов» от еще нескольких пропущенных шайб. Итог – трудная победа ХК «Ростов» и хорошее начало полуфинальной серии.



Второй матч состоится 27 марта в донской столице. После чего серия переезжает в Тамбов.



Первенство ВХЛ, плей-офф, полуфинал.



ХК «Ростов» (Ростов-на-Дону) – ХК «Тамбов» (Тамбов) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).



Голы:



7:23 – Алтухов (Туник, Мякинин) – 1:0;



23:35 – Мякинин (Туник, Савинов) – 2:0;



31:13 – Свинцицкий (Жилов, Болдырев) – 2:1;



45:51 – Туник (Глебов, Мякинин) – 3:1.